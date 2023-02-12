Эр-Рияд, 12 февраля, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Саудовская Аравия рассматривает возможность подключиться к БРИКС (союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР). Об этом 12 февраля сообщил посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

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«В рамках диверсификации своей внешнеполитической линии Саудовская Аравия заинтересована в подключении к таким авторитетным международным объединениям, как ШОС и БРИКС», ― уточнил в беседе с РИА Новости российский дипломат.

Он добавил, что эта тема уже обсуждалась в ходе двусторонних контактов. Также Козлов пояснил, что пока возможное членство Саудовской Аравии в БРИКС на рассматривается концептуально. При этом вопрос о партнёрстве по диалогу Шанхайской организации сотрудничества находится в стадии активной проработки.

Посол считает, что стремление Эр-Рияда стать интегрированной частью этих многосторонних структур, прежде всего ШОС, имеет неплохую перспективу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука заявил, что порядка 13 стран претендуют на вступление в БРИКС. При этом, по его словам, шесть государств уже подали официальные заявки на присоединение к организации, остальные страны «выразили интерес».

Так, указал Макетука, в числе претендентов — два государства Африки, это Алжир и Египет, а также Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.