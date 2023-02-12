Анкара, 12 февраля, 2023, 10:48 — ИА Регнум. В провинции Турции Хатай мужчина был извлечён из-под завалов через 149 часов после землетрясения. Об этом 12 февраля сообщает агентство Anadolu.

Boris Roessler/Global Look Press Спасатели на месте разрушений в Турции

«В турецком Хатае спустя 149 часов после разрушительных землетрясений с эпицентрами в Кахраманмараше из-под завалов спасли 35-летнего мужчину», — говорится в сообщении.

Также указывается, что пострадавшего доставали из-под завалов на месте обрушившегося шестиэтажного здания в районе Антакья на протяжении пяти часов, в спасательной операции принимали участие военные и команды из Румынии.

При этом добавляется, что после извлечения пострадавшему из-за землетрясения была оказана первая помощь, а затем его передали врачам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с визитом приедет в Турцию 12 февраля глава МИД Греции Никос Дендиас, который проведёт встречу с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, а также с ведущими работы в зоне землетрясения греческими спасателями.