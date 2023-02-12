Нью-Йорк, США, 12 февраля, 2023, 10:39 — ИА Регнум. В воскресенье, 12 февраля, хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги 2022/23 разгромил «Каролину Харрикейнз» со счетом 6:2.

Алексей Куденко/РИА Новости Артемий Панарин

В составе «Рейнджерс» четырьмя заброшенными шайбами отметился 31-летний российский нападающий Артемий Панарин (37:49, 44:33, 55:59, 58:56). Помимо Панарина, счет на табло меняли Мика Зибанеджад, Теуво Терявяйнен, Еспери Котканиеми и Каапо Какко.

Стоит отметить, что Артемий Панарин стал первым игроком клуба из Нью-Йорка за 22 года, забросившим четыре шайбы за матч в гостях.

На данный момент «Нью-Йорк Рейнджерс» с 31 победой и 70 набранными очками занимает шестое место в турнирной таблице группы «Восток» НХЛ.