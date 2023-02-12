Афины , 12 февраля, 2023, 10:16 — ИА Регнум. С визитом приедет в Турцию 12 февраля глава МИД Греции Никос Дендиас, который проведёт встречу с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, а также с ведущими работы в зоне землетрясения греческими спасателями. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба греческого внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

«Министр иностранных дел, которого будет сопровождать его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу, в ходе визита встретится с членами греческой спасательной команды, действующей в районах, которым нанесен катастрофический ущерб от недавних землетрясений», — говорится в сообщении.

Кроме этого, указывается, что также глава МИД Греции приедет в оперативный центр в Антакье, где его проинформируют о последних событиях по извлечению людей из-под завалов и появляющихся потребностях в оказании гуманитарной помощи.

Помимо того, добавляется, что во время визита Дендиаса стороны рассмотрят пути дальнейшего содействия властей Греции для ликвидации разрушительных последствий землетрясений в Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате землетрясения в городе Адыямане в Турции погибли 34 члена волейбольной команды из города Фамагуста в Северном Кипре.