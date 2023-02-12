Эр-Рияд, 12 февраля, 2023, 10:06 — ИА Регнум. В настоящее время имеются предпосылки для поднятия товарооборота между Россией и Саудовской Аравией, Москва и Эр-Рияд собираются выйти на показатель в $5 млрд. Об этом 12 февраля рассказал посол РФ в королевстве Сергей Козлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Эр-Рияд

Как указал в интервью РИА Новости российский дипломат, на данный момент в торгово-экономических связях России и Саудовской Аравии наблюдается позитивная динамика, хотя, согласно предварительной информации, по итогам за период с января по ноябрь 2022 года товарооборот между двумя странами несколько уменьшился.

При этом он отметил, что уровень российско-саудовского товарооборота в размере $1,6 млрд, по его мнению, является довольно значительным.

«На наш взгляд, есть неплохие предпосылки для дальнейшего роста в 2023 году. Тем более что и российская, и саудовская стороны намерены в обозримой перспективе выйти на обозначенный высшим руководством России и Саудовской Аравией показатель в 5 миллиардов долларов», — сказал Козлов.

Также посол РФ уточнил, что российская сторона считает Эр-Рияд перспективным партнёром в торгово-экономической сфере, роль которого на глобальном и региональном уровне всё время увеличивается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Эр-Рияде Сергей Козлов рассказал, что на протяжении последнего времени Россия и Саудовская Аравия усилили работу по расширению военно-технического сотрудничества между двумя странами.