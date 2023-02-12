Рим, 12 февраля, 2023, 09:43 — ИА Регнум. В областях Италии Ломбардия и Лацио, первая из которых является ведущей в экономической сфере, а вторая — столичной, 12 февраля стартовало голосование в органы власти регионов.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Процедура голосования на избирательных участках началась в 07:00 (09:00 мск), правом голоса обладают 12 млн проживающих в названных областях итальянских граждан.

При этом вместе с выборами глав областей также идут выборы членов региональных советов (парламентов). Главная борьба будет идти между кандидатами от правоцентристской коалиции, которая является правящей в стране, и кандидатами от левоцентристских партий, главной из которых является Демократическая партия Италии.

Согласно прогнозам, ожидается, что правоцентристский блок закрепит свой недавний успех на выборах в парламент страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по крайней мере шесть сотрудников полиции получили ранения в результате стычек с анархистами, устроившими акцию протеста в Милане.