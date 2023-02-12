Москва, 12 февраля, 2023, 09:19 — ИА Регнум. У жителей России в возрасте от 41 года до 50 лет наиболее высокие суммы трат в средних чеках в супермаркетах, а самые низкие — у людей в возрасте от 21 года до 30 лет. Это следует из обнародованных результатов исследования экспертов банка «Русский стандарт», которые проанализировали траты своих клиентов за 2022 год.

Варвара Гертье/РИА Новости Покупательница в магазине

«По данным банка, покупки по картам в супермаркетах (как в онлайне, так и в офлайне) на самые высокие средние чеки в 2022 году совершали россияне 41–50 лет (754 рубля)», — говорится в результатах исследования, которые приводит ТАСС.

Также уточняется, что на втором месте по этому показателю оказались люди в возрасте старше 50 лет (728 рублей), на третьем — жители РФ в возрасте от 31 года до 40 лет (708 рублей). За ними следуют клиенты названной кредитной организации в возрасте моложе 21 года (661 рубль) и лица в возрасте от 21 года до 30 лет (572 рубля).

Кроме того, отмечается, что средний чек при покупках в супермаркетах у мужчин (755 рублей) выше по сравнению с чеком женщин (680 рублей), и добавляется, что в 2022 году жители России стали чаще покупать по картам в супермаркетах в режиме онлайн, количество таких покупок выросло на 9%.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля из результатов исследования сервисов YouDo и hh.ru стало известно, что около трети российских пенсионеров (32%) приходится постоянно экономить и ещё у чуть более трети из них (33,5%) есть средства только на самое необходимое.