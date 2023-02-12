Эксперты провели анализ трат жителей России в супермаркетах
Москва, 12 февраля, 2023, 09:19 — ИА Регнум. У жителей России в возрасте от 41 года до 50 лет наиболее высокие суммы трат в средних чеках в супермаркетах, а самые низкие — у людей в возрасте от 21 года до 30 лет. Это следует из обнародованных результатов исследования экспертов банка «Русский стандарт», которые проанализировали траты своих клиентов за 2022 год.
«По данным банка, покупки по картам в супермаркетах (как в онлайне, так и в офлайне) на самые высокие средние чеки в 2022 году совершали россияне 41–50 лет (754 рубля)», — говорится в результатах исследования, которые приводит ТАСС.
Также уточняется, что на втором месте по этому показателю оказались люди в возрасте старше 50 лет (728 рублей), на третьем — жители РФ в возрасте от 31 года до 40 лет (708 рублей). За ними следуют клиенты названной кредитной организации в возрасте моложе 21 года (661 рубль) и лица в возрасте от 21 года до 30 лет (572 рубля).
Кроме того, отмечается, что средний чек при покупках в супермаркетах у мужчин (755 рублей) выше по сравнению с чеком женщин (680 рублей), и добавляется, что в 2022 году жители России стали чаще покупать по картам в супермаркетах в режиме онлайн, количество таких покупок выросло на 9%.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля из результатов исследования сервисов YouDo и hh.ru стало известно, что около трети российских пенсионеров (32%) приходится постоянно экономить и ещё у чуть более трети из них (33,5%) есть средства только на самое необходимое.