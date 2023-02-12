Париж, 12 февраля, 2023, 09:15 — ИА Регнум. Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад заявил о необходимости обсудить вопрос о возвращении российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

Tomi Hänninen/Global Look Press Мартен Фуркад

«Как представитель спортсменов я считаю, что мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования», — заявил французский биатлонист в эфире телеканала NRK 12 февраля.

Также Мартен Фуркад отметил, что без спортсменов из разных стран Олимпийские игры 2024 года в Париже не будут полноценными.

Ранее министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявляла, что против допуска России и Белоруссии к Олимпийским играм выступили 35 стран, в том числе США, Германия, Франция, Польша и Великобритания.