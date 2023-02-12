Эр-Рияд, 12 февраля, 2023, 08:20 — ИА Регнум. На протяжении последнего времени Россия и Саудовская Аравия усилили работу по расширению военно-технического сотрудничества между двумя странами. Об этом 12 февраля рассказал посол РФ в Эр-Рияде Сергей Козлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Как отметил в интервью РИА Новости российский дипломат, в данный момент власти Саудовской Аравии настроены на диверсификацию оборонных возможностей, включая расширение географии военно-технического сотрудничества с другими странами и в том числе с Россией.

«Соответствующая работа на данном направлении в последнее время значительно активизировалась. В частности, об этом свидетельствуют регулярные двусторонние контакты, включая такой рабочий формат, как совместная российско-саудовская межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству», — сказал он.

При этом Козлов отметил, что такие действия Эр-Рияда, по его мнению, связаны с угрозами Вашингтона провести переоценку отношений США с Саудовской Аравией, включая отношения в оборонной сфере.

Также посол РФ указал, что требовавшие увеличения поставок углеводородов на мировой рынок в конце 2022 года американские власти были недовольны решением ОПЕК+ в тот период о сокращении нефтедобычи и «самоуправством» саудовских властей.

В то же время он добавил, что пока Эр-Рияд продолжает сотрудничать в области военно-промышленного комплекса с Вашингтоном, «несмотря на возникающие в последнее время в двусторонних отношениях трения и осложнения».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля глава МИД Палестины Рияд аль-Малики осудил Запад за двойные стандарты и санкции против России.