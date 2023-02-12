Москва, 12 февраля, 2023, 08:02 — ИА Регнум. Вред своему здоровью могут нанести люди, употребляющие бананы на голодный желудок, сообщил нутрициолог (специалист по питанию и здоровому образу жизни) Игорь Строков.

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Эксперт отмечает, что этот вид фруктов может нарушить кислотно-щелочной баланс и вызвать другие проблемы в организме.

«Насыщенные минералами, витаминами и клетчаткой, бананы обладают неоспоримой пользой для здоровья. Однако употребление их натощак может нарушить кислотно-щелочной баланс и вызвать больше проблем», — заявил он порталу «Медик Форум».

Он пояснил, что такое нарушение приводит к временному повышению щелочности крови. Из-за этого появляется вероятность высвобождения кислотно-буферных соединений, необходимых для достижения кислотно-щелочного баланса. Строков отметил, что этого может не произойти и тогда начинается повышение кислотности (ацидоз) или ее понижение (алкалоз).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января врач-генетик Александр Резник заявил агентству «Тайм», что употребление более трёх чашек кофе за день вредно для большинства людей.