Брюссель, 12 февраля, 2023, 07:27 — ИА Регнум. 25-летний бельгийский голкипер скончался прямо на футбольном поле во время матча, сообщает 12 февраля бельгийское издание Het Nieuwsblad.

Armando Sobrino Футбольный мяч

Трагедия произошла в Западной Фландрии во время игры двух местных любительских команд.

Вратарь команды Winkel Sint-Eloois Арне Эспил отбил одиннадцатиметровый удар, после чего сразу упал на газон.

Молодому человеку прямо на поле была оказана медицинская помощь. В попытке «запустить» сердце медиками был применён дефибриллятор. Но, несмотря на все усилия врачей, по дороге в больницу вратарь умер.

Спортивный менеджер команды назвал случившееся «катастрофой и шоком для всех».