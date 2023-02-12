Оттава, 12 февраля, 2023, 04:55 — ИА Регнум. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило о своём контроле воздушного пространства над Канадой и Аляской, сообщает 12 февраля телеканал Fox News.

Staff Sgt. Lawrence Sena/globallookpress.com ВВС США

NORAD заявило, что днём 11 февраля был «идентифицирован» высотный воздушный объект над территории Северной Канады. В заявлении говорится, что хотя сейчас не представляется возможность обсуждать подробности происшедшего инцидента, NORAD проводит постоянные операции по противовоздушной защите Северной Америки над всей её территорией.

В настоящее время, утверждается в заявлении, военные самолёты NORAD осуществляют необходимые полёты над Канадой и Аляской.

Напомним, что некий воздушный объект был сбит над Канадой после того, как премьер-министр Джастин Трюдо отдал приказ на его уничтожение.