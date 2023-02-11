Милан, Италия, 12 февраля, 2023, 02:23 — ИА Регнум. По крайней мере шесть сотрудников полиции получили ранения в результате стычек с анархистами, устроившими акцию протеста в Милане. Об этом 11 февраля сообщило агентство ANSA.

Yannick Bammert Анархисты

Несанкционированная акция протеста анархистов была организована в знак протеста против отбывающего срок в тюрьме строгого режима экстремиста Альфредо Коспито. Он был осуждён за покушение на менеджера компании ядерного сектора и ещё ряд экстремистских акций.

В акции протеста приняли участие около 400 человек, они вели себя крайне агрессивно, бросали в полицейских камни, палки, бутылки и петарды, повредили несколько припаркованных автомобилей, разбили витрины магазинов. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ.

Уточняется, что 11 человек были задержаны и доставлены в управление полиции. Пострадали шестеро сотрудников полиции, им была оказана необходимая медицинская помощь.

В Милане и Риме в последние несколько недель активизировались анархисты, поддерживающие Коспито. Три месяца назад экстремист объявил голодовку, и сейчас состояние его здоровья, по словам адвокатов, ухудшилось до критического. Однако ходатайство о снятии с Коспито режима особо строгого содержания было отклонено главой минюста Италии Карло Нордио.