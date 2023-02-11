Женева, Швейцария, 12 февраля, 2023, 01:35 — ИА Регнум. «Очень высокий» риск распространения холеры наблюдается в мире по состоянию на 1 февраля, говорится в информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

(сс) United States Mission Geneva Флаг ВОЗ

В документе сказано, что по меньшей мере 18 стран заявляют о новых случаях заболевания, и количество таких государств может вырасти в ближайшие месяцы. Особую тревогу у ВОЗ вызывает высокая летальность среди больных холерой.

Так, в 2021 году средний показатель смертности от последствий указанной инфекции составил 1,9%. При этом в странах Африки он достиг значения в 2,9%. Кроме того, в ВОЗ напомнили, что за последние 200 лет в мире произошли семь пандемий холеры.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе телеканал Fox News передал, что африканскую страну Малави поразила самая сильная за 20 лет вспышка холеры. Она унесла в этой республике жизни не менее 750 человек.