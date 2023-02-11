Оттава, 12 февраля, 2023, 02:27 — ИА Регнум. Неопознанный воздушный объект неизвестного происхождения сбили представители командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в небе над Северной Канадой. Об этом 11 февраля сказано в заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Twitter.

Steve Jurvetson Джастин Трюдо

«Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады. NORAD сбило объект над Юконом», — уточнил Трюдо, отметив, что объект был сбит американским истребителем F-22.

Премьер Канады указал, что обсудил ситуацию вокруг неопознанного объекта, сбитого над Канадой, с президентом США Джозефом Байденом.

Командование NORAD подтвердило обнаружение неизвестного объекта в воздушном пространстве Северной Канады. Уточняется, что NORAD не может разглашать подробности, связанные с инцидентом.

NORAD обратило внимание на то, что командование на постоянной основе проводит рассредоточенные операции «по защите Северной Америки в одном или всех трех регионах (действия) NORAD».

В свою очередь, канадский телеканал Global News уточнил, что NORAD ведёт наблюдение за одним или двумя воздушными объектами, которые могут оказаться аэростатами-шпионами. Никаких подробностей о месте обнаружения объектов и их принадлежности не сообщается.