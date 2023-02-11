Анкара, 12 февраля, 2023, 00:32 — ИА Регнум. До 24 617 человек возросло количество погибших в результате мощного землетрясения на юго-востоке Турции. Обновлённые данные сообщил вице-президент Турции Фуат Октай 12 февраля на брифинге, трансляцию которого вело большинство турецких телеканалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

«К сожалению, вынуждены сообщить о возрастании числа погибших в результате стихийного бедствия. Погибли 24 тысячи 617 человек», — сказал вице-президент Турции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о 21 848 погибших в результате землетрясения, ранения получили 80 104 человека. В соседней Сирии, по данным телеканала Al Jazeera, погибло более 3,5 тыс. человек.

В свою очередь, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс предположил, что число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысит 40 тыс.