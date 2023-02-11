В Бельгии неизвестный с оружием пытался сорвать конкурс красоты

Брюссель, , 23:59 — REGNUM Неизвестный вооруженный мужчина был задержан сотрудниками полиции в бельгийском городе Де Панн рядом с местом, где было запланировано провести финал конкурса красоты «Мисс Бельгия». Об этом 11 февраля сообщило агентство Belga.

Бельгия

Уточняется, что полицейским удалось задержать подозреваемого до начала мероприятия. мужчина в возрасте около 40 лет пытался проникнуть на конкурс, вооружившись пистолетом. Ещё одна единица огнестрельного оружия была обнаружена у злоумышленника в автомобиле.

Расследованием обстоятельств инцидента занимается федеральная прокуратура Бельгии. Представитель ведомства указал, что нападение, «по всей вероятности, было предотвращено». Проверяются связи задержанного, чтобы установить, не было ли у него сообщников.

Гости у и участники мероприятия были эвакуированы. Судьба конкурса пока остаётся под вопросом.