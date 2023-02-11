Тбилиси, , 20:32 — REGNUM В крае Гурия на западе Грузии вечером 11 февраля произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным центра, колебания земли произошли в 19:33 по тбилисскому времени (18:33 мск). Эпицентр находился в селе Вакиджвари, в семи километрах от Озургети и трёх километрах от курортного посёлка Бахмаро.

Эпицентр находился на глубине восемь километров. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Стоит отметить, что в Грузии землетрясения чаще всего происходят на юге страны в крае Квемо-Картли. Там сходятся тектонические плиты. Обычно подземные толчки фиксируют возле деревни Самеба.