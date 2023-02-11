Тбилиси, 11 февраля, 2023, 20:32 — ИА Регнум. В крае Гурия на западе Грузии вечером 11 февраля произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По данным центра, колебания земли произошли в 19:33 по тбилисскому времени (18:33 мск). Эпицентр находился в селе Вакиджвари, в семи километрах от Озургети и трёх километрах от курортного посёлка Бахмаро.

Очаг был расположен на глубине восемь километров. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Стоит отметить, что в Грузии землетрясения чаще всего происходят на юге страны, в крае Квемо-Картли — там сходятся тектонические плиты. Обычно подземные толчки фиксируют возле деревни Самеба.