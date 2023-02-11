Санкт-Петербург, , 20:19 — REGNUM Боевые расчёты береговых ракетных комплексов «Бастион» ракетного дивизиона Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота (БФ) ВМФ России провели учения в Финском заливе, в ходе которых осуществлялись электронные пуски ракет с отработкой уничтожения кораблей условного противника. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба БФ.

Ракетный комплекс «Бастион» Mil.ru

«Провели электронные пуски противокорабельными ракетами «Оникс» по условным целям в Финском заливе Балтийского моря, имитирующим группировку кораблей условного противника», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мобильные комплексы выехали из точки базирования, совершили марш в указанный район, где развернулись и произвели электронные пуски по заданным целям. После этого «Бастионы» скрытно сменили позицию.

Отмечается, что боевые расчёты в ходе учений также отработали маскировку и мероприятия по защите комплексов от диверсий. В учениях участвовали около 50 человек и десяти единиц различной техники.

Напомним, комплексы «Бастион» предназначены для защиты береговой линии. Радиус действия их ракет превышает 600 км. Комплексы могут в течение 15 минут после получения приказа выполнить пуски ракет и покинуть место развёртывания, чтобы избежать ответного удара.