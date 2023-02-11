Испания не пустила в порт танкер с топливом, которое раньше перевозило судно под флагом РФ

Мадрид, , 19:37 — REGNUM Порт Испании не пустил танкер с дизельным топливом, которое происходит с судна под камерунским флагом «Нобель», которое до 1 июля 2022 года ходило под флагом РФ, сообщает министерство транспорта Испании.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ведомство уточняет, что порт Таррагоны не пустило для разгрузки дизельного топлива судно «Maersk Magellan» под флагом Сингапура.

Уточняется, что мера принята в соответствии с законодательством ЕС, которое запрещает доступ любого судна, зарегистрированного под российским флагом с 16 апреля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии заявил, что страну вынудят ввести санкции против России из-за сильного давления Запада.