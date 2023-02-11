Будапешт, 11 февраля, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Сербия будет стараться максимально долго не вводить санкции против России, но Запад в конце концов вынудит это сделать. Об этом 10 февраля заявил сербский президент Александар Вучич на телеканале Prva.

Иван Шилов ИА REGNUM Александар Вучич

«Сербии придётся ввести санкции против России из-за сильного давления Запада. Момент, когда Белград будет вынужден сделать это, скоро наступит», — сказал Вучич.

Он подчеркнул, что будет максимально затягивать введение санкций, но долго это не сможет продолжаться. По мнению президента, это произойдёт менее чем через несколько месяцев.

Напомним, после начала спецоперации по денацификации Украины Вучич заявил, что Венгрия не будет вводить санкции против России. Он также приостановил участие венгерских военнослужащих во всех международных учениях.