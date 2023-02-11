Луганск, 11 февраля, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Ростовская область и Луганская Народная Республика будут сотрудничать в ряде направлений. В частности, между двумя субъектами РФ будут установлены торгово-экономические, научные, социальные и культурные связи. Об этом сообщил 11 февраля врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Он рассказал о подписании соглашения с Ростовской областью, которым закрепляются эти намерения.

Официальный сайт главы ЛНР Леонид Пасечник

Подписание соглашения состоялось в Луганске, куда прибыла делегация Ростовской области во главе с губернатором Василием Голубевым.

«Состоялось долгожданное и значимое событие — вместе с губернатором соседнего региона Василием Голубевым подписал соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве», — написал Пасечник в своем телеграм-канале.

Он также рассказал, что делегация из соседней области привезла гуманитарную помощь для республиканской клинической больницы. Кроме того, стало известно, что в ближайшее время в больницу будет доставлено высокотехнологичное оборудование.

Напомним, в августе 2022 года губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о создании макрорегиона «Донбасс», который станет содружеством Ростовской области, Луганской и Донецкой Народных Республик.