Анкара, , 18:20 — REGNUM Российские спасатели доставили гуманитарную помощь в отдаленные горные районы Турции. Жители деревни Гюджюксу в провинции Кахраманмараш, где разрушены около 110 домов, получили продукты питания, теплые вещи, постельные принадлежности и другие предметы первой необходимости, пишет ТАСС.

Гуманитарная помощь России Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным агентства, в Гюджюксу после землетрясения осталось не более 70 человек. Среди зимы они вынуждены жить в сооруженных из досок временных постройках. Как отметил советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов, оказание помощи жителям этого села проводится по просьбе главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее сообщалось, что, по последним данным, жертвами землетрясения в Турции стали 21 043 человека. Как заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, это смертоносное землетрясение оказались втрое мощнее того, что произошло в 1999 году.

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