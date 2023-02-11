Озургети, Грузия, , 18:13 — REGNUM Самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) 11 февраля организовала протестную акцию возле резиденции основателя правящей партии «Грузинская мечта», крупнейшего бизнесмена в стране Бидзины Иванишвили в приморском посёлке Шекветили (край Гурия). Об этом сообщает «Общественное телевидение».

© Геденидзе Ираклий Кредит: Ираклий Геденидзе/POOL/ТАСС

По данным журналистов, протестующие требуют освободить из заключения экс-президента республики Михаила Саакашвили. Они считают, что Иванишвили, несмотря на заявление об уходе из политики, якобы влияет на власти страны. Подобные акции проходят с 6 февраля.

«Высокопоставленные чиновники, как и Бидзина Иванишвили, должны знать, что мирной политической жизни у них не будет», — сказал председатель ЕНД Леван Хабеишвили.

Он заявил, что пока протестные акции будут «предупредительными». В будущем планируется провести массовые митинг в Тбилиси, на котором «народ» вынесет «приговор» Иванишвили и его соратникам.

Хабеишвили заявил о своей уверенности, что ЕНД сможет добиться освобождения Саакашвили.

Напомним, 6 февраля Тбилисский городской суд при рассмотрении ходатайства об освобождении Саакашвили на основании найденных у него заболеваний принял отрицательное решение. После этого департамент юстиции США обнародовал данные о потраченных матерью экс-президента Джули Аласания $917 тыс. на освобождение её сына. В том числе деньги пошли врачам, которые «нашли» тяжёлые заболевания у Саакашвили.

Читайте ранее в этом сюжете: В США сообщили, что мать Саакашвили заплатила $917 тыс. за его освобождение