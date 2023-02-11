Каракас, 11 февраля, 2023, 17:23 — ИА Регнум. У действующих совместных предприятий России и Венесуэлы по добыче нефти имеются хорошие перспективы. Это же можно сказать и о будущих газовых проектах. Такое мнение высказал посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

Максим Богодвид/РИА Новости Нефтяная качалка

«Хорошим потенциалом развития обладают существующие совместные предприятия как по добыче нефти, так и те, которые сейчас конкретизируются в газовой сфере», — цитирует посла РИА Новости.

При этом дипломат подчеркнул, что власти Венесуэлы неоднократно заявляли о планах по созданию условий для увеличения производительности в сфере нефтедобычи.

Напомним, в декабре 2022 года сообщалось, что правительство Венесуэлы заключило соглашение с американской энергетической корпорацией Chevron по продолжению добычи нефти в стране. По словам министра нефти Венесуэлы Тарека Эль-Айссами, Chevron работает с государственной венесуэльской компанией PDVSA на четырех нефтяных месторождениях Венесуэлы.