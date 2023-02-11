Молдавия, 11 февраля, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Министр иностранных дел и европейской интеграции республики (МИДЕИ) Молдавии Николай Попеску 11 февраля в ходе телефонного разговора с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу объяснил причину роспуска молдавского правительства. Об этом сообщает пресс-служба МИДЕИ.

Mfa.gov.md Николай Попеску

«Я объяснил министру, что это — запланированный переход от одного проевропейского правительства к другому, процесс, который в течение некоторого времени готовился с целью укрепления безопасности и устойчивости нашей страны», — процитировали в пресс-службе Попеску.

По его словам, укрепление безопасности якобы потребовалось из-за продолжающегося вооружённого конфликта России и Украины. Глава МИДЕИ заверил, что новое правительство Молдавии будет сфокусировано на вступлении республики в Евросоюз.

Напомним, 10 февраля Наталья Гаврилица объявила об уходе с поста премьер-министра Молдавии. В тот же день кандидатом на это место объявили советника президента республики в сфере безопасности и национальной обороны, бывшего главу МВД страны Дорина Речана.