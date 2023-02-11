Осака, Япония, 11 февраля, 2023, 15:18 — ИА Регнум. В японском обществе стали появляться взвешенные высказывания о причинах конфликта на Украине и СВО. Мнение общественности склоняется к пониманию позиции России в данной ситуации. Однако что касается политических кругов Японии, то их мнение по ситуации со спецоперацией не изменилось. Об этом сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Осаке Александр Терских.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия РФ

По его словам, протесты против СВО России на Украине были слышны в начале спецоперации — с конца февраля по апрель. К воротам генконсульства России в Осаке приходили протестующие, направлялись различные письма и петиции.

Теперь же, отмечает Терских, происходит трансформация общественного мнения. Многие «демонстрируют более взвешенный подход». В обращениях в консульство все чаще видно понимание позиции России и причин конфликта.

По словам генконсула, точка зрения, что «не все так однозначно», «начинает обретать все больше сторонников, особенно на фоне подтверждающихся фактов о фейковом характере ряда провокационных новостей».

Между тем во властных структурах «подобных перемен пока не ощущается», заметил Терских. Он объяснил это тем, что японские власти полностью подчинены мнению своих западных партнеров во главе с США.

«На этом фоне ожидать изменений в позиции властей на местах в сторону возобновления сотрудничества с Россией также не приходится», — цитирует РИА Новости генконсула.