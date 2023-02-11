Москва, 11 февраля, 2023, 13:06 — ИА Регнум. В Турции, где произошла серия разрушительных землетрясений, продолжают работать российские спасатели. За последние сутки кинологические расчёты МЧС России обследовали десять объектов на предмет поиска живых людей. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

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По данным ведомства, квалифицированную помощь в полевом мобильном госпитале получили свыше 250 жителей турецкой провинции, более 60 из которых дети.

Также российские спасатели помогают ликвидировать последствия стихийного бедствия в Сирии.

«Ежедневно более чем по 1,5 тысячи куб. м завалов разбирают специалисты МЧС России в Турции и Сирии», ― говорится в сообщении российского министерства в телеграм-канале.

Отмечается, что все поисково-спасательные работы в зоне катастрофического землетрясения российские специалисты ведут круглосуточно во взаимодействии с местными спасательными службами, а также международными спасательными формированиями.

Как сообщало ИА REGNUM, серия землетрясений, затронувших провинции Адана, Адияман, Диярбакыр, Газиантеп, Хатай, Килис, Малатью, Османие и Шанлыурфа, произошла в Турции в начале текущей недели. Первое землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки ощущались в целом ряде территорий, включая Сирию и Ливан.

По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 20 665, пострадали 80 088 человек, 92 697 человек эвакуированы.