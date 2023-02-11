Украинские войска обстреляли Донецк, Майорск и Макеевку

Донецк, , 12:26 — REGNUM Петровский район Донецка, а также Майорск и Макеевка были обстреляны со стороны вооружённых формирований Украины. Об этом 11 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Последствия обстрела Донецка © Николай Тришин/ТАСС

Уточняется, что обстрел Майорска был произведён ВСУ в 09:43 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять мин калибра 120 мм.

Также указывается, что в 10:10 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов калибра 155 мм и в 11:40 — шесть снарядов калибра 155 мм по Макеевке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли город Моспино Донецкой Народной Республики из РСЗО HIMARS.