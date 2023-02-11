Ямало-Ненецкий АО, 12 ноября, 2010, 11:03 — ИА Регнум. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ноябрьска (Ямало-Ненецкий АО) вводит в практику помощь во взаимодействии осужденных подростков со своей семьей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщили в управлении по информационной политике администрации Ноябрьска.

"Сегодня любой из законных представителей ребенка, отбывающего наказание в воспитательной колонии, может обратиться в комиссию с просьбой об оказании помощи в рамках действующего законодательства, а теперь и для установления видеосвязи по специальному интернет-каналу (Skype) со своим ребенком, если у них нет другого способа общения и отсутствует техническая возможность сделать это самостоятельно. 10 октября в здании администрации состоялся первый сеанс связи между матерью и подростком, находящимся в учреждении уголовно-исполнительной системы", - пояснили в администрации.

Этот проект стал результатом совместной работы Уполномоченного по правам ребенка на Ямале Ольги Бесединой, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Ноябрьска и руководства воспитательной колонии п. Винзили Тюменской области. Специалисты уверены, что подобная практика станет действенной формой работы по сохранению, а иногда и восстановлению социальных связей подростка с семьей. Стоит отметить, что данная возможность будет предоставляться только тем осужденным, к которым не применялись дисциплинарные меры воздействия, а также не имеется нареканий и замечаний со стороны администрации исправительного учреждения.