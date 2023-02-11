Турция, 11 февраля, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Женщину, которая более 100 часов провела под завалами после землетрясения в городе Бесни (провинция Адыяман, Турция), удалось спасти, сообщает 11 февраля Болгарское телеграфное агентство.

Максим Григорьев/ТАСС Последствия землетрясения в Турции

В извлечении человека из-под обломков участвовала команда болгарских и польских спасателей. Ночью они получили сообщение об обнаружении под завалами живого человека: с помощью технических устройств специалисты услышали удары сердца.

Спасатели приступили к операции, женщину нашли, но долго не могли освободить её руку. Через несколько часов пострадавшую, которая провела под обломками более 100 часов, вызволили.

Позже стало известно, что женщина на момент начала землетрясения находилась с семьёй на первом этаже здания. Другие члены её семьи пока не найдены.

Напомним, ранее стало известно о мужчине 34 лет, который был найден живым через 117 часов после землетрясения в Кахраманмараше.