Москва, 11 февраля, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Николай Корчунов заявил, что возмущен чрезмерно активным вмешательством Североатлантического альянса НАТО в экономическое сотрудничество стран в Арктике.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Конечно, нас не может беспокоить провокационная риторика и все более активное вовлечение в дела региона Североатлантического альянса, вмешательство этого военного союза в область экономики и мирного сотрудничества других стран в интересах устойчивого развития региона», — цитирует Корчунова агентство ТАСС.

В пятницу, 10 февраля, директор российского отдела в совете национальной безопасности США Крис Кофрон заявил о необходимости сотрудничества с Россией в Арктике по важным вопросам.