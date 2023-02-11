Лондон, 11 февраля, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Запад должен принять участие в мирных переговорах между Украиной и Россией. Так считает бывший член британского парламента Мэттью Пэррис.

President.gov.ua Переговоры в «нормандском формате». 2019

В колонке для газеты The Times Мэттью Пэррис написал, что если США и ЕС хотят взять на себя ответственность за поддержание мира на Украине, то им необходимо иметь право голоса. Запад, по его словам, просто обязан способствовать прекращению конфликта.

«Не только Киев должен решать, как закончится конфликт», — считает Пэррис.

Мэттью Пэррис «Мы не можем допустить, чтобы создалось впечатление, что мы на Западе просто поставляем бесплатное оружие. Мы платим за это. Не одному Зеленскому заказывать музыку».

Бывший член парламента Великобритании верит, что настанет день, когда Россия и Украина сядут за стол переговоров, а Запад во главе с США повлияет на разрешение конфликта.

Напомним, российская сторона неоднократно выражала готовность к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел на них запрет. Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что переговоры между Москвой и Киевом возможны, но без предварительных условий.