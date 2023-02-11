Бразилиа, , 11:08 — REGNUM Президенты Бразилии Луис Насиу Лула да Силва и Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступили с предложением о реформе Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Президенты Бразилии Луис Насиу Лула да Силва и Соединенных Штатов Америки Джо Байден © Chris Kleponis/globallookpress.com

«Лидеры заявили о намерении работать сообща с целью проведения содержательной реформы Совета Безопасности ООН», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что Байден и да Силва выступили за расширение состава Совета Безопасности ООН путем предоставления мест странам Африки, Латинской и Центральной Америки.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Стефан Дюжаррик назвал сложившуюся ситуацию в Сирии «катастрофической».

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