Мелитополь, 11 февраля, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Украинская армия активизировала диверсионную деятельность, заявил 11 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам Рогова, украинские ДРГ активизировались на запорожском направлении. «Диверсанты пытаются проникнуть вглубь территории, а также ведут разведку боем», — цитирует Рогова РИА Новости.

Хотя эти поползновения российская сторона пресекает, украинские власти продолжают пытаться нарушить мирную жизнь в Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогов заявил об отсутствии у Киева сил для наступления на запорожском направлении. Для реализации подобных планов ВСУ нужен дополнительный набор в армию, считает представитель Запорожской области.