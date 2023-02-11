Президент Бразилии: России нужны «минимальные условия» для окончания конфликта на Украине

Бразилиа, , 09:00 — REGNUM Конфликт на территории Украины должен быть закончен путём проведения переговоров, а России при этом должны быть предоставлены некие «минимальные условия». Об этом 10 февраля заявил президент Бразилии Лула да Силва в интервью телеканалу CNN.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва © Andre Borges/EPA/ТАСС

«Россия — не маленькая страна. Необходимо дать России минимальные условия, чтобы прекратить войну. США прекратили войну во Вьетнаме. Это было непросто, но они это сделали», — сказал он.

В то же время да Силва не уточнил, какие именно условия он имеет в виду, и предложил вначале остановить боевые действия, а затем начать переговоры и договориться о дальнейших действиях.

При этом бразильский лидер отметил, что у Киева, по его мнению, есть «право защищаться», однако подчеркнул, что Совбез ООН уже обсуждал действия России и Украины, а потому в данный момент мировому сообществу стоит искать пути урегулирования этого конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вашингтон выразил недовольство сотрудничеством России и КНДР в военной сфере.