Анкара, 11 февраля, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 20 665, сообщает 11 февраля турецкое Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Zuma\TASS Землетрясение в Турции

Пострадали 80 088 человек, 92 697 человек эвакуированы. Стихия затронула 11 провинций.

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Напомним, в начале недели в Турции произошла серия землетрясений, затронувших провинции Адана, Адияман, Диярбакыр, Газиантеп, Хатай, Килис, Малатью, Османие и Шанлыурфа.

Первое землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано в провинции Кахраманмараш. Коснулось землетрясение ещё ряда территорий, включая Сирию и Ливан.