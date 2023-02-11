Донецк, 11 февраля, 2023, 08:20 — ИА Регнум. С 1 января 2024 года на обязательное медицинское страхование (ОМС) полностью будет переведена система здравоохранения Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 11 февраля сообщил председатель комитета Народного совета по здравоохранению региона Александр Сереженко в эфире «Первого республиканского» телеканала.

Сергей Аверин/РИА Новости Машина «Скорой помощи» в Донецке

«Система здравоохранения ДНР полностью перейдет на обязательное медицинское страхование уже с 1 января следующего года», — сказал он.

Также Сереженко уточнил, что ввиду этого каждому жителю республики нужно будет иметь полис ОМС, для получения которого уже в данный момент можно обращаться в страховые компании при любой медицинской организации в расположенной рядом с регионом Ростовской области или же подождать, когда такие организации начнут работать в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля глава Минстроя Ирек Файзуллин рассказал, что в активную фазу восстановления ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, то есть с июня 2022 года, восстановлено более 4,5 тыс. объектов, построено 46 новых объектов.