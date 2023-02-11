Онколог предупредил о последствиях бесконтрольного приема БАДов
Российский онколог Каприн предупредил об угрозе рака из-за бесконтрольного употребления БАДов
Москва, 11 февраля, 2023, 07:01 — ИА Регнум. Неконтролируемое употребление биологически активных добавок (БАД) увеличивает риск развития онкологических заболеваний, заявил главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.
«Появились и очень интересные данные о том, что бесконтрольный прием БАДов может влиять на развитие рака, эти данные мы должны будем еще проанализировать», — сказал он в интервью РИА Новости.
Кроме того, угроза заболевания раком также увеличивается из-за ожирения, курения, злоупотребления алкогольными напитками, а также в связи с употреблением красного мяса. Каприн также призвал не бояться походов к врачу и не игнорировать возможность бесплатно пройти диспансеризацию.
Он пояснил, что рак, выявленный на ранней стадии, поддается лечению существенно легче.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля врач-онколог, руководитель химиотерапевтической службы ММКЦ «Коммунарка» департамента здравоохранения Москвы Михаил Федякин перечислил признаки, по которым можно выявить самостоятельно онкологические заболевания.