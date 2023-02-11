Москва, 11 февраля, 2023, 07:01 — ИА Регнум. Неконтролируемое употребление биологически активных добавок (БАД) увеличивает риск развития онкологических заболеваний, заявил главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

Анна Рыжкова ИА REGNUM БАДы

«Появились и очень интересные данные о том, что бесконтрольный прием БАДов может влиять на развитие рака, эти данные мы должны будем еще проанализировать», — сказал он в интервью РИА Новости.

Кроме того, угроза заболевания раком также увеличивается из-за ожирения, курения, злоупотребления алкогольными напитками, а также в связи с употреблением красного мяса. Каприн также призвал не бояться походов к врачу и не игнорировать возможность бесплатно пройти диспансеризацию.

Он пояснил, что рак, выявленный на ранней стадии, поддается лечению существенно легче.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля врач-онколог, руководитель химиотерапевтической службы ММКЦ «Коммунарка» департамента здравоохранения Москвы Михаил Федякин перечислил признаки, по которым можно выявить самостоятельно онкологические заболевания.