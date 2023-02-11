Анкара, 11 февраля, 2023, 06:58 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал в течение года обеспечить всех оставшихся без жилья квартирами, сообщает 10 февраля агентство Anadolu.

tccb.gov.tr Палаточный городок. Турция

Это заявление турецкий президент сделал во время посещения палаточного городка в Адыямане, где размещены пострадавшие от землетрясения жители Кахраманмараша.

Эрдоган побеседовал с обитателями палаточного городка, поинтересовался созданными условиями обитания, особенно условиями для детей.

Эрдоган заявил, что все, кто лишился жилья, будут обеспечены квартирами. Президент сообщил, что за год будут построены новые дома.

«Наш народ всегда героически преодолевал катастрофы… И в этот раз мы достойно выйдем из ситуации. За год все будут обеспечены квартирами, независимо от того владельцы они или квартиросъёмщики. Соответственные указания даны, в самые краткие сроки начнётся строительство», — сказал президент Турции.

Напомним, что Эрдоган заявил, что каждый лишившийся жилья получит от государства в качестве компенсации сумму, равную аренде квартиры за год.