Копенгаген, 11 февраля, 2023, 05:10 — ИА Регнум. Турция и Сирия не получат мобильный госпиталь и теплые палатки из Дании, поскольку ранее эти средства были переданы Украине, передает датская государственная телерадиокомпания Danmarks Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

Представитель Агентства по чрезвычайным ситуациям Дании Брайан Тесте Кристенсен заявил, что эти госпиталь и палатки сейчас могли бы принести большую пользу жителям районов, задетых землетрясением 6 февраля.

В репортаже отмечается, что в обе страны пришли холода, а спасательные работы по поиску выживших продолжаются. При этом сообщается, что Дания все же планирует передать Турции и Сирии более легкие палатки, в которых могут разместиться гуманитарные работники, занимающиеся распределением помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявил, что из-за землетрясения в стране погибли 20 213 человек, а еще 80 052 — пострадали.