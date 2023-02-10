Абу-Даби, 10 февраля, 2023, 23:42 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» 10 февраля одержал победу над командой «Сочи» и стал победителем Winline Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ).

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Первенство проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Игра «Спартака» с «Сочи» завершилась со счетом 2:0.

Голы были забиты полузащитником «красно-белых» Михаилом Игнатовым (28-я минута) и его одноклубником, нападающим Бальде Кейтой (40). В ходе борьбы за Зимний кубок «Спартак» не пропустил ни одного мяча и набрал 8 очков по итогам всех трех матчей.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января «Спартак» провел контрольный матч с болгарским клубом «Ботев» из города Пловдива. Московская команда проиграла со счетом 0:1.