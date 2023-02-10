Глава минздрава Турции Хатай: число погибших при землетрясении в стране превысило 20 тысяч

Анкара, , 23:22 — REGNUM Не менее 20 213 человек погибли в Турции в результате мощного землетрясения, которое произошло утром 6 февраля, заявил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа 10 февраля на брифинге.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Кроме того, по информации главы ведомства, количество пострадавших составило по меньшей мере 80 052 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля Болгарское национальное телевидение (БНТ) передало о том, что спасатели из Болгарии спасли из-под завалов в турецком городе Антакья семью из пяти человек.

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