Вашингтон, 10 февраля, 2023, 22:59 — ИА Регнум. Летательный аппарат неизвестного происхождения сбили у берегов Аляски ВС США. Об этом 10 февраля сообщил сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

По словам Кирби, летательный аппарат отслеживался Пентагоном в воздушном пространстве штата Аляска в течение последних 24 часов. Объект передвигался на высоте 12 км и представлял опасность для гражданской авиации.

Кирби уточнил, что принадлежность и назначение аппарата пока не установлены. Объект при этом был значительно меньше и проще, чем китайский воздушный шар, который сбили недавно над Атлантикой, нет никаких признаков, что аппарат мог самостоятельно маневрировать.

Приказ сбить аппарат отдал военным лично президент США Джозеф Байден. Кирби отметил, что обломки сбитого объекта упали на покрытые льдом морские пространства в территориальных водах США.