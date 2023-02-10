Турция, 10 февраля, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления в Малатье назвал размер денежной компенсации гражданам, пострадавшим в результате землетрясения, произошедшего в понедельник, 6 февраля, на юго-востоке республики с эпицентром в провинции Кахраманмараш.

Emre Can Yadoglu/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия землетрясения в Турции

По словам президента, каждый пострадавший получит от действующих властей денежную сумму, равную сумме годичной аренды квартиры, в виде компенсации.

Ранее президент турецкого государства уточнил, что число погибших в результате катастрофы приблизилось к 20 тысячам и на данный момент составляет 19 тысяч 388 человек, а также высказал сожаление в связи со случаями мародерства в пострадавших регионах.

В четверг, 9 февраля, итальянские власти согласовали выделение Турции и Сирии 11 миллионов евро для срочной финансовой помощи пострадавшим жителям двух стран.