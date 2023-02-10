Москва, 10 февраля, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Планы стран Запада окружить Россию так называемым санитарным кордоном потерпели фиаско. Об этом 10 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника.

Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС Сергей Лавров

«Сегодня можно утверждать, что планы Запада по изоляции России, по окружению нас санитарным кордоном, потерпели фиаско», — сказал он.

Также Лавров отметил, что, несмотря на устроенную США, Британией и Евросоюзом «антироссийскую вакханалию», Россия укрепляет добрососедские отношения со странами мира — государствами Евразии, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, руководствующимися в своей политике в первую очередь коренными национальными интересами.

При этом глава МИД РФ добавил, что никакие угрозы по поводу действий России не смогут повлиять на них, так как Москва намерена купировать такие угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что создание в ЕС центра борьбы с дезинформацией подобно «лисам, охраняющим кур».