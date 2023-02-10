Лондон, 10 февраля, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Великобритания готова провести саммит с участием 30 государств для согласования коллективной позиции по допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Великобритания будет председательствовать на саммите с участием 30 стран для координации международного ответа на опасения относительно того, что российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в Олимпиаде», — говорится в заявлении Министерства культуры Соединенного Королевства, распространенного агентством Reuters 10 февраля.

В конце января 2023 года Международный олимпийский комитет выступил с новой рекомендацией, предложив допустить спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы Дмитрий Свищев поддержал слова президента МОК Томаса Баха о том, что бойкот Олимпийских игр со стороны Украины является грубым нарушением Олимпийской хартии.