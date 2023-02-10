Устьянский район, Архангельская область, , 17:03 — REGNUM Внутренний спрос на продукцию российских деревообрабатывающих предприятий следует повысить, заявил 10 февраля президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития лесопромышленного комплекса.

Лесопилка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам главы государства, в России необходимо «поддержать внутренний спрос на продукцию» деревообрабатывающей отрасли. Он предложил «повысить объём и доступность ипотеки по строительству индивидуальных домов из древесины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, совещание по теме развития лесопромышленного комплекса президент проводит в Архангельской области. Здесь в ходе рабочей поездки глава государства осмотрел производственные цеха Устьянского лесопромышленного комплекса.

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