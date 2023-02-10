Донецк, 10 февраля, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что с самого начала не верил в то, что украинская сторона будет выполнять условия Минских соглашений.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Эти Минские соглашения, много было опасений, вдруг Киев выполнит, как тогда — Донбассу на Украину возвращаться? <…> Но я как участник переговорного процесса был в этом плане абсолютно спокоен, не видел я никаких перспектив, что Киев сможет выполнить Минские соглашения», — сказал Пушилин на встрече с журналистами 10 февраля.

Также глава ДНР отметил, что жители региона никогда не сомневались, что Донбасс рано или поздно станет частью России.

Как передает ИА REGNUM, ранее Пушилин в ходе беседы с журналистами также сообщал, что российские военные успешно закрепились на севере Артемовска.